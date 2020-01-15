Работодатели рассказали, какие пункты резюме имеют значение

Москва, 15 января. В России выросло число работодателей, которые считают, что соискателям не следует публиковать в резюме информацию о своих увлечениях. Все чаще приветствуется простота и отсутствие лишних данных. Исключения касаются только тех вакансий, где информация об увлечениях и хобби связана с будущей работой. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Количество таких работодателей выросло с 12 до 25% с 2015 года.

В опросе принимали участие 500 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов России

Из 10 работодателей 7 считают, что пункт об увлечениях и хобби необходим. 42% опрошенных принимают информацию о любых хобби, а 28% уделяют внимание только тем увлечениям, которые непосредственно связаны с характером будущей работы. Каждый четвертый эйчар считает подобную информацию лишней.

Сообщается, что случаи, когда соискатель получал отказ в трудоустройстве из-за своих увлечений, были у 8% работодателей. Поводом для негативного ответа могли стать увлечения экстремальным спортом, компьютерные игры и занятия стрельбой, а также хобби, которые требовали долговременного отпуска.

Отмечается, что выросло количество рекрутеров, которым важно видеть информацию о хобби, которые напрямую связаны со специализацией будущей работы с 22 до 28%.

Специалисты советуют соискателям указывать о своих увлечениях, когда они тесно связаны с будущей деятельностью.

Ранее ФАН сообщал, что многие профессии в России могут оказаться невостребованными в будущем. Такое предположение выдвинул председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что массовая безработица россиянам не грозит, но рынок труда ждут определенные изменения.