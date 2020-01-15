Медведев заявил, что театр и кинематограф России невозможно представить без Дунаевского

Москва, 15 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, композитора Максима Дунаевского с 75-летием. Глава правительства высоко оценил талант артиста.

По словам Медведева, творчество Дунаевского — пример многогранности таланта и поразительной работоспособности.

«Отечественный театр и кинематограф невозможно представить без произведений Максима Дунаевского. В ваших удивительно красивых, проникновенных, добрых мелодиях — романтика дальних странствий, смелость и благородство, искренние чувства», — говорится в опубликованной на сайте правительства РФ поздравительной телеграмме.

Глава российского Кабмина констатировал, что написанные Дунаевским композиции неподвластны времени. Уже долгие годы они звучат в популярных фильмах, спектаклях и на концертах, и, по словам Медведева, каждый раз дарят слушателям особые эмоции.

«А главное — навсегда остаются в их сердцах», — подчеркнул премьер.

Максим Дунаевский празднует 15 января свой 75-летний юбилей. Он пишет музыку к фильмам и спектаклям, а также является художественным руководителем Московской областной филармонии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем известного композитора. Российский лидер указал, что Дунаевский вложил талант и душу в создание музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают спектакли и фильмы.