Рудковская пригрозила Авербуху крупным штрафом из-за песни Билана

Москва, 15 января. Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании композиции Димы Билана в своем шоу. Рудковская пригрозила хореографу штрафом в 5 млн рублей.

Рудковская рассказала, что Авербух использовал песню Билана «Держи» в ледовом шоу без разрешения правообладателя. По словам продюсера, она ожидала извинений от Авербуха за использование песни без каких-либо договоренностей и документов. Однако хореограф так и не извинился.

«Скоммунистил… и в кусты. Да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего!» ― возмутилась Рудковская в своем telegram-канале.

Она добавила, что штраф за неправомерное использование песни может составлять до 5 млн рублей. Рудковская предположила, что Авербух очень богатый человек, раз может позволить себе такие выплаты.

«Мы, в принципе, не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» — отметила Рудковская.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сотрудничающие с Авербухом спортсмены получают в среднем 150 тысяч рублей в месяц. Тренер опроверг эту информацию, отказавшись называть точные суммы. Рудковская возмутилась невысокими выплатами фигуристам. Она объявила, что «скупой» Авербух «мог бы накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД».