Роухани извинился за задержку объявления по украинскому «Боинг-737»

Иран, 15 января. Иранские военные должны подробнее рассказать об инциденте с украинским самолетом, разбившемся возле аэропорта Тегерана. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

Иранский лидер попросил прощения за задержку с объявлением о том, что украинский самолет был сбит иранскими Вооруженными силами. Кроме того, Роухани потребовал от Генштаба страны представить больше информации о катастрофе украинского самолета, сообщают иранские СМИ.

Напомним, в ночь на 3 января Пентагон нанес массированный ракетный удар по автоколонне недалеко от аэропорта в Багададе, убив иранского генерала Касема Сулеймани. Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к гибели людей, летевших в самолете «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины» из Тегерана в Киев. 8 января американский беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Ирана, прикрывшись пассажирским лайнером. В результате самолет был сбит по ошибке силами ПВО Ирана. В Тегеране пояснили, что воздушное судно сбили, потому что оно пролетало в непосредственной близости от важного военного объекта и совершало разворот так, что было принято за вражескую цель.

Политологи и многочисленные эксперты считают, что после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный американским военным, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) сегодня становится как никогда актуальным.