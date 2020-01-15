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Гончарук объявил о внедрении новой системы расчета зарплаты для украинских министров

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Гончарук объявил о внедрении новой системы расчета зарплаты для украинских министров

Киев, 15 января. Ключевые показатели эффективности (KPI) будут введены на Украине для министров, таким образом станут регулировать их заработную плату. Об этом сообщил глава кабмина страны Алексей Гончарук.

Министров Гончарук назвал государственными топ-менеджерами и объявил, что их работа должна вознаграждаться соответствующе. Премьер добавил, что на чиновников при этом возлагается большая ответственность.

В своем Telegram-канале глава кабмина объявил о внедрении новой системы расчета зарплаты для министров.

«Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами», — написал Гончарук.

Премьер считает, что государственные служащие всех уровней должны получать достойную заработную плату, чтобы не было соблазна злоупотреблять служебным положением.

Гончарук объявил о внедрении новой системы расчета зарплаты для украинских министров

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов пожаловался на низкую зарплату. По его мнению, маленькое вознаграждение за труд может подтолкнуть чиновников к коррупции. Милованов считает, что топ-руководство в министерстве должно получать от пяти тысяч до десяти тысяч долларов.

На низкий уровень заработной платы жаловался и министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, он покинет пост главы ведомства.

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Источник: Telegram-канал Алексея Гончарука
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