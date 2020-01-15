Грушко положительно оценил сотрудничество России и Запада по Ливии

Москва, 15 января. Текущее взаимодействие России и западных стран по Ливии показывает, что есть реальная возможность объединения усилий для решения проблем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Представитель внешнеполитического ведомства положительно оценил международное сотрудничество по ливийской проблематике.

«Мы видим, что на замену системообразующих механизмов приходят альянсы, участников которых объединяет четкое понимание задач и понимание целей, которые можно достигать через сотрудничество», — сказал дипломат на Гайдаровском форуме.

По мнению Грушко, то, что сегодня происходит на ливийском направлении, показывает возможность для объединения усилий, поскольку страны сотрудничают на основе общих принципов, чтобы достичь общих целей.

Политик считает, что эта практика является хорошим примером, доказывающим необходимость отказа «от известных идеологических предпочтений», и позволяет «открытыми глазами» видеть реальность, в которой уже невозможно создать «островки благополучия и безопасности или вокруг ЕС, или вокруг НАТО».

В воскресенье, 19 января, в Берлине состоится масштабная конференция по Ливии. Специально для реализации механизмов, которые планируется согласовать в ходе мероприятия, будет сформирована группа из 39 человек. Площадку обсуждений посетят два главных представителя противоборствующих в Ливии сторон: глава нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Инициатива Германии о международной конференции по Ливии была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что для результативности мероприятия на него необходимо пригласить государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране. Кроме того, Путин подчеркнул, что решения, принятые на в Берлине, должны быть обязательно согласованы с участниками противостояния в Ливии.

Благодаря усилиям России и Турции ранее переговоры по ливийской проблематике прошли в Москве. На встрече 13 января присутствовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Кроме того, в столицу прибыли Хафтар и Саррадж. Встреча не закончилась подписанием соглашений. Ожидать иного исхода от переговоров, по мнению экспертов, было наивно.