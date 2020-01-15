Экс-студент ВГИКа угрожал убить преподавателя и взорвать вуз

Москва, 15 января. Бывший студент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени Герасимова позвонил преподавателю вуза и угрожал убить его, а учебное заведение взорвать, сообщил источник в правоохранительных органах.

Преподаватель кинематографического вуза обратился в полицию и рассказал об угрозах, поступавших от бывшего студента.

«Преподаватель ВГИКа рассказал, что ему звонил бывший студент, который угрожал застрелить его и взорвать ВГИК», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному сообщению и выясняют, насколько угроза от экс-студента ВГИКа была реальна. Если правоохранители сочтут, что намерения молодого человека были серьезными, то против него возбудят уголовное дело.

Также, как пишет «Пятый канал» со ссылкой на источник в МВД, правоохранители прибыли в вуз и обследуют здание и прилегающую к нему территорию. Отмечается, что взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.