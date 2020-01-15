Сирия новости 15 января 16.30: боевики ХТШ нарушили перемирие в Идлибе, КСИР перебрасывает силы из Дейр-эз-Зора

Сирия, 15 января. Террористы «Тахрир аш-Шам» атаковали САА на юго-востоке Идлиба, иранские военные инструкторы выводятся из Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили иранских военных инструкторов с востока Сирии в провинции Дамаск, Хомс и Хама, нанесли артиллерийские удары по боевикам в Идлибе.

Военная полиция РФ: создала опорный пункт в Абу-Расине в провинции Хасака.

ВКС РФ: нанесли удары по скоплениям боевиков в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало SDF в провинции Хасака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли САА на юго-востоке Идлиба, готовятся к нападению на Самкат.

Провинция Алеппо

Несколько десятков мирных жителей вышли с территории, занятой террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), население покидает занятые боевиками районе через гуманитарный коридор «Аль-Хадер». Эту информацию подтверждает новостное агентство SANA.

Провинция Хомс

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) заявила, что в результате ночного удара по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс погибло как минимум трое бойцов проиранского ополчения или КСИР Ирана. Предполагается, что число жертв должно вырасти, так как на авиабазе большое количество раненых.

По данным SOHR, в результате ночного удара ВВС Израиля был уничтожен оружейный склад проиранского ополчения, строящееся здание, а также два транспортных средства сирийских сил. Большая часть ударов была отражена ПВО авиабазы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы афганского шиитского ополчения «Лива Фатемийюн» простились с командиром ополчения Ифтихаром Зейнаби и еще двумя бойцами, которые погибли в провинции Дейр-эз-Зор несколько дней назад при загадочных обстоятельствах. Они были похоронены на окраине города Абу-Кемаль.

Агентство Baladi News сообщает о передислокации частей проиранских сил на востоке Сирии после ударов израильской авиации. Местное агентство Jarf News утверждает, что десятки военных советников, экспертов в области вооружения и командиров Корпуса стражей Исламской революции переброшены из города Аль-Меядин, Аль-Ашара и Абу-Кемаль в провинции Хомс, Дамаск и Хама.

Провинция Идлиб

Сирийская военная разведка сообщила об обстреле со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, где официально продолжает действовать режим прекращения огня. Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), около 10 выстрелов из артиллерийских орудий были выпущены со стороны населенного пункта Аль-Гадфа по соседним городам Джарджаназ и Абу-Дафна, где в настоящее время дислоцированы части САА.

Тот же источник сообщает, что четыре группы по 30 человек и два танка террористов выдвинулись со стороны населенного пункта Курсиян в направлении населенного пункта Ас-Самкат.

Агентство Step News сообщает, что в ответ на провокации боевиков ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе населенного пункта Масаран в Идлибе. Также сообщается (@ufuq_sy) об ударах по скоплениям боевиков в районе Маар-Шурина. Кроме того, новостное агентство Baladi News сообщает, что САА наносит артиллерийские удары по боевикам в районе населенных пунктов Аль-Хуртамия, Аль-Гадфа, Масаран, Абу-Джариф, Аль-Канаис и Телль аль-Шейх.

Провинция Хама

Два человека получили ранения при взрыве мины в районе населенного пункта Суран в провинции Хама. Об этом сообщает Baladi News.

Провинция Хасака

Террористы ИГИЛ совершили нападение на пропускной пункт, организованный курдскими боевиками из состава коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Нападение произошло в районе города Маркада в провинции Хасака, информация о потерях уточняется.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о создании второго опорного пункта военной полиции России в провинции Хасака. Опорная точка была создана в населенном пункте Абу-Расин.

1 Организация запрещена на территории РФ.