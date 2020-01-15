Политолог Кошкин назвал «попыткой топать ногой» план США урезать военную помощь Ираку

Москва, 15 января. Намерения США урезать военную помощь Ираку в случае вывода американских войск из страны являются попыткой Вашингтона «топнуть ногой» на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal, сославшись на переписку между Госдепом и Министерством обороны США, сообщило, что американские власти планируют сократить военную помощь Ираку на 250 миллионов долларов, если Вашингтону придется вывести солдат из страны.

«Здесь проявляется вся суть парадигмы США однополюсного мира. Но полюс-то уходит — поднявшиеся развитые страны его полностью нивелировали, а Соединенные Штаты еще пытаются топать ногой», — прокомментировал ситуацию Кошкин.

Политолог напомнил, что США в свое время разбомбили Ирак и поставили в стране проамериканское правительство, однако и эта власть уже голосует за вывод войск Соединенных Штатов из страны.

«Это серьезно возмущает Америку, они требуют от Ирака большие деньги, применяют экономические санкции. А сейчас думают о том, что еще сделать с этой страной. А как быть с миллионами погибших людей во время операций США? Это американцы не учитывают. США получили истинные результаты своей деятельности — их просят уйти, оставить в покое Ирак», — отметил Кошкин в эфире радио Sputnik.

Напомним, Багдад потребовал вывода войск из Ирака после нескольких провокаций США на Ближнем Востоке. Так, в конце декабря Вашингтон нанес авиаудары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке, что привело к протестам возле посольства США в Багдаде. Кроме того, в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в районе международного аэропорта в столице Ирака был нанесен ракетный удар, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани.

Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке. После ударов США Ирак направил в ООН ноту протеста. В Багдаде назвали атаки США вопиющим нарушением как суверенитета Ирака, так и правил присутствия американских войск.