Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста России, известного композитора Максима Дунаевского. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Художественному руководителю и председателю художественного совета Московской областной филармонии 15 января исполнилось 75 лет.

Как отметил российский лидер, композитор достойно продолжил семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложил талант и душу в создание музыкальных произведений. Теперь они занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают спектакли и фильмы.

Президент указал, что Дунаевский и сейчас посвящает себя любимому делу, принимает активное участие в значимых общественных, благотворительных проектах.

«Желаю вам доброго здоровья и вдохновения», — говорится в поздравительной телеграмме.

Юбиляр — сын композитора Исаака Дунаевского и балерины Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и Московского театра оперетты Зои Ивановны Пашковой. Он мог стать композитором, пишущим академическую музыку, но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рутберг и Альберт Аксельрод.

Наряду с симфоническими, камерными и вокальными произведениями Дунаевский стал писать музыку для театра, а позднее для кино и эстрады. Некоторые композиции, созданные им, вошли в знаменитый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетера».

Ранее российский лидер поздравил с 93-летием народного артиста СССР, балетмейстера и хореографа Юрия Григоровича. Президент подчеркнул, что именинник принадлежит к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и творческим трудом создавали славу русского балета.