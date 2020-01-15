Грушко отметил интерес стран ЕС к взаимодействию с Москвой

Москва, 15 января. Россия отмечает возросший интерес стран Европейского союза (ЕС) к взаимодействию с Москвой, об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы констатируем, что появляется все больше признаков того, что страны ЕС заинтересованы в развитии сотрудничества с нами», — заявил Грушко в ходе выступления на сессии Гайдаровского форума.

Отношения ЕС и России ухудшились в 2014 году. Поводом для ухудшения отношений стала ситуация на Украине и референдум в Крыму о воссоединении полуострова с Россией. ЕС и США ввели санкции против России, Москва ответила на ограничительные меры зеркально. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает за урегулирование гражданской войны путем выполнения минских соглашений.