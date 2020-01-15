Климкин посоветовал Киеву не рассчитывать на смену власти в России

Киев, 15 января. Украине не стоит недооценивать Российскую Федерацию и рассчитывать на смену власти в Москве. Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я не вижу там ослабления власти на сегодняшний день. Вообще, Россию и Путина не стоит недооценивать. Это то, чего бы я 100% не делал», — резюмировал экс-глава дипломатического ведомства Украины.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает полуостров украинским. Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев систематически нарушает Минские соглашения.