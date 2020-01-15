Шерин назвал атаку Израиля на авиабазу в Сирии поддержкой преступной политики США

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля при помощи беспилотников нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 (Тифор), расположенному на востоке провинции Хомс в Сирийской Арабской Республике. Атака на авиабазу произошла в ночь на среду, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным источника, часть ракет, которыми ВВС Израиля атаковали аэродром, были сбиты средствами сирийской противовоздушной обороны. Сообщается, что атака велась под покровом темноты — в 22.10 по местному времени (23.10 мск). Четыре ракеты упали на территории аэродрома, причинив некоторый материальный ущерб, сообщает SANA. О погибших и пострадавших информации пока нет.

По мнению российских политиков и экспертов, атака на сирийский аэродром — это очередная попытка Соединенных Штатов оказать давление на Иран, в данном случае руками своего самого верного союзника в ближневосточном регионе — Израиля. В данном случае, не имея ресурса, а точнее, опасаясь нанести удар непосредственно по иранской территории, США при помощи Израиля пытаются бить по союзникам Ирана (в частности, шиитским формированиям) в других странах — Сирии и Ираке.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, наглая атака Израиля — очередной знак, что ни США, ни его главный ближневосточный союзник даже не делают вид, что намерены соблюдать международное право и вообще какие-то нормы приличия.

«Израиль будет наносить удары по любой исламской стране на Ближнем Востоке, это вполне в русле идеологии этой страны. И это полностью устраивает Соединенные Штаты», — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Особенно это устраивает США в связи с фактической войной, которую Вашингтон объявил Тегерану и которую, естественно, предпочел бы вести чужими руками, в данном случае используя для давления на эту страну Израиль, отмечает политик.

«На забывайте о значительном израильском лобби в Соединенных Штатах, — подчеркивает Александр Шерин. — Думаю, США и Израиль очень близки, не только по крови, но и по идеологии своих элит, а значит, — и по своей политике. И деньги тут даже не главное — США всегда смогут обеспечить Израиль, чтобы тот выполнял за американцев самую отчаянную работу».

По мнению парламентария, России нужно активнее противостоять политике Запада, в том числе на Ближнем Востоке.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что Соединенным Штатам, которые ведут агрессивную грабительскую политику на Востоке, давно пора указать на дверь, и задача таких стран, как Ирак (формально — союзник США), донести это до Вашингтона как можно убедительнее (как говорится, «Янки, гоу хоум!»). Что касается Израиля, то агрессивная политика этого государства — достаточное основание для самых серьезных санкций, уверен политик.

«Сегодня США — это фактически международный агрессор, — отмечает Швыткин в комментарии ФАН. — Вся деятельность этой страны и ее союзников — это серия преступлений и постоянные грубейшие нарушения международного права».

По мнению Швыткина, все эти вопросы должны стать предметом самого жесткого разбирательства в Совбезе ООН, чтобы заставить США и его союзников вспомнить о международном праве.

Политик напомнил о наглом убийстве Соединенными Штатами видного иранского военного деятеля генерала Касема Сулеймани, совершенном по прямому приказу президента США Дональда Трампа. Именно действия США привели к трагическим последствиям — крушению украинского «Боинга» вследствие случайного попадания иранской ракеты, выпущенной по вражеским американским целям, напомнил парламентарий.