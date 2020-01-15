Выпавшую из окна Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Москва, 15 января. Модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна третьего этажа, переведена из отделения реанимации Боткинской больницы в отделение травматологии.

«Находится в 27-м травматологическом отделении... да, ее перевели из реанимации», — цитирует РИА Новости представителя больницы.

Как указали в больнице, девушку могут навещать не более трех человек в день.

Ранее агент модели заявила, что из-за полученной травмы головы девушка ничего не помнит, поэтому она не могла рассказать о случившемся, сообщил РИАМО.

Мать модели, которую пускали к дочери в палату, когда она была в реанимации, сообщила, что у Пунтус много переломов, травм и «много отбито всего».

В Москве 21-летняя российская модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова — внука режиссера Никиты Михалкова. По предварительной информации, молодой человек, с которым встречалась Пунтус, в момент инцидента спал. Девушку обнаружил на улице дворник. После этого модель госпитализировали.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили в личных вещах модели таблетки на основе амфетамина. Препарат предназначен для похудения, а в сочетании со спиртным может вызывать галлюцинации, указала «Газета.ру».