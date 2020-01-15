Ямпольская объяснила успех фильма «Холоп» среди россиян

Фильм «Холоп» показал стопроцентное попадание в психологию массового зрителя. Пост с соответствующей позицией на своей странице в Facebook разместила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Депутат посвятила публикацию рассуждению о российских картинах, вышедших в новогодние праздники.

«Холоп», незамысловатый, местами даже пошловатый, работает с советским мифом идеально. Попадание в психологию массового зрителя — стопроцентное», — пишет Ямпольская.

По ее словам, в фильме присутствуют «и наша неприязнь к сословному обществу, и исконная тяга к торжеству справедливости, и абсолютно некровожадный национальный характер».

«Мы хотим, чтобы виновный был наказан, но при этом верим: он может перевоспитаться и дальше все сложится хорошо», — уточняет парламентарий.

Зритель, посмотревший комедию режиссера Клима Шипенко, выходит из зала с приятным чувством, что установки, закладывавшиеся в него с детства, по-прежнему актуальны: добро торжествует, жизнь справедлива, с человеком надо обращаться по-человечески, отметила Ямпольская.

Она также сравнила «Холопа» с вышедшим в это же время на экраны «Союзом спасения». По мнению депутата, не стоит выпускать в новогодние праздники серьезные драматические релизы. Картина впечатлила главу комитета с точки зрения производства, однако работа с советским мифом в данном случае менее удачна.

«Декабристы — чисто советский миф. Это герои из наших с вами школьных учебников. Рассказывать сегодня: мол, они были далеко не столь безупречны, бескорыстны и благородны, — все равно, что называть неуловимых мстителей малолетней шпаной. Здесь есть историческая правда, но популярным такой холодный, отстраненный взгляд не станет. В ближайшие десятилетия, как минимум. До полной смены поколений», — считает Ямпольская.

Сейчас не подходящая эпоха для разоблачения мифов, уверена депутат.