Певец Серов попал в больницу после перестрелки у кафе

Москва, 15 января. Народный артист РФ Александр Серов попал в больницу после перестрелки. Инцидент произошел в конце прошлого года, однако певец рассказал о случившемся только сейчас.

По словам популярного исполнителя, незадолго до Нового года он отдыхал с друзьями в подмосковном кафе. По соседству расположилась компания молодых людей. В какой-то момент распитие алкогольных напитков переросло в словесную перепалку.

«Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался травматический пистолет, он выстрелил мне в ногу!» — вспомнил Серов.

Известного артиста доставили в Институт хирургии имени Вишневского, где медики извлекли пулю. Серов поблагодарил врачей и признался, что обращаться в полицию не станет — обидчику удалось сбежать.

«Теперь я прихрамываю», — добавил певец.

Напомним, Серов является обладателем премий «Золотой граммофон» — за большой вклад в историю отечественной эстрады, «Звезды дорожного радио», «Шансон года», «Новая волна». В сотрудничестве с композитором Игорем Крутым он в свое время исполнил такие популярные музыкальные произведения, как: «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад».

Ранее стало известно, что Серов отозвал свой иск на семь миллионов рублей к Первому каналу и компании «Директ» ― производителю ток-шоу «Пусть говорят». Как сообщил представитель артиста Алексей Степанов, ответчики исполнили свои обязательства перед ним. Заявление в суд исполнитель подал из-за того, что не получил деньги за участие в двух выпусках «Пусть говорят».