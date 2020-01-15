Мать Пелагеи назвала причину развода певицы и Телегина

Москва, 15 января. Мать российской певицы Пелагеи Светлана Ханова, которая по совместительству является продюсером исполнительницы, высказалась о разводе своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.

По ее словам, так сложилась жизнь, что Телегин и Пелагея расстались. Она выразила мнение, что два сложных характера не смогли существовать вместе.

«Два характера, две сильные личности. Будет дальше жить и растить дочку. Я не вмешиваюсь, не даю ей советов», — объяснила Ханова причину развода пары.

При этом женщина добавила, что является ее продюсером в творчестве, а не в жизни, пишет KP.ru.

Мать артистки также отметила, что причиной развода стали не деньги, как считают некоторые «эксперты». После расставания, добавила Ханова, ее дочь обо всем договорилась с Телегиным.

Ранее нападающий ЦСКА Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с Пелагеей. По словам хоккеиста, в расставании нет вины третьих лиц. Он отметил, что паре просто не удалось сохранить семью, пишут «Известия».

«У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — заверил он.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце декабря 2019 года Пелагея заявила о намерении развестись с Телегиным.