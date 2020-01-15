Рыжий «Иванушка» перепугал поклонников селфи, сделанным на Бали

Москва, 15 января. Певец и участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов перепугал поклонников фотографией обгоревшего на солнце лица с отдыха на Бали.

Рыжий из «Иванушек» опубликовал селфи, седланное во время отдыха на индонезийском острове. На снимке лицо певца запечатлено крупным планом, поэтому хорошо заметны покраснения, приобретенные под лучами палящего солнца. Побагровевшая кожа видна и на других отрытых участках тела — шее и руках.

От сильного загара на коже видны шелушения, кроме того, портрет дополняет появившаяся у расслабившегося артиста небрежная щетина.

Поклонники заметили, что певец перестарался с пребыванием на солнце. Многие призвали Григорьева-Апполонова прекратить принимать солнечные ванны, а одна из подписчиц высказалась артисту, что его фото испугало ее перед сном.

«Сеньор-помидор», — сравнила natalialebedeva2017. «Сгорел», — указала mari_ger_. «Напугал, блин! Я спать уже собиралась, а тут», — заявила pollytresh. «А годы летят, наши годы, как птицы....» — вспомнила ___nairad___. «Четко вчера сказал — «красный из Иванушек», — отметила viktoria_gavriliuk. «Такой красный уже. Хватит загорать», — призвала zifa_07.11.

Стоит отметить, что нашлись и те, кому понравилось селфи артиста. Фолловеры написали, что фото певца «настоящее» и «солнечное», и призвали делать больше подобных снимков. Среди одобривших фото оказалась и телеведущая Екатерина Стриженова.

Местом отдыха Бали выбрал не только Григорьев-Апполонов, но и сразу несколько других российских звезд, среди которых актеры Настасья Самбурская, Екатерина Климова и Алексей Чадов.