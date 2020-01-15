Москва, 15 января. Очередная трехсторонняя встреча в формате Россия — Индия — Китай состоится в марте или апреле 2020 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он рассказал на международной конференции «Диалог Райсина».

По словам главы внешнеполитического ведомства, эти страны предпочитают «продвигать форматы, которые не разделяют, а объединяют». Встреча в формате Россия — Индия — Китай состоится в марте или апреле.

«Я упоминал формат, который был основан по инициативе министра иностранных дел, а затем премьер-министра Евгения Примакова — РИК: Россия, Индия и Китай. Мы собираемся встретиться в этом году, я думаю, в марте или в апреле. Наверное, уже в двадцатый раз в этом формате», — подчеркнул он.

Напомним, Сергей Лавров на встрече глав МИД РФ, Индии и Китая в китайском Учжэне в феврале 2019 года рассказал, что формат РФ-Индия-Китай востребован как площадка для поиска решений многих кризисов.

По его словам, формат РИК продолжает эволюционировать. Лавров подчеркнул, что он идет со временем и остается востребованной площадкой. Также он подчеркнул, что взаимодействие Москвы, Пекина и Нью-Дели «выстраивается на прочном фундаменте международного права».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в конце 2018 года предложил регулярно проводить встречи в формате Россия — Индия — Китай. По его словам, эти три страны связывают давние дружеские отношения, построенные на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения. Путин предложил Москве, Пекину и Нью-Дели координировать усилия для усиления безопасности и отстаивания принципов честной конкуренции в торговле.