Железняк назвал нелепым заявление президента Эстонии о «разочаровании в России»

Москва, 15 января. Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о «разочаровании в России» звучит нелепо на фоне ущемления прав русскоязычного населения прибалтийской страны. Таким мнением поделился член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

«Разочарование, высказанное президентом Эстонии относительно якобы отсутствия свободы и демократии в России, звучит крайне странно и нелепо, особенно на фоне прямого нарушения прав русскоязычного населения прибалтийской республики и откровенного давления на независимые СМИ», — подчеркнул депутат.

Железняк отметил, что в прошлом году официальный Таллин одобрил закрытие последней русской школы города Кейла. По словам депутата, такую политику можно назвать «сегрегацией по языковому признаку». Член комитета Госдумы подчеркнул, что эстонские власти пытаются лишить русскоговорящее население возможности обучать детей на родном языке. Кроме того, Железняк напомнил об ущемлении прав российских независимых СМИ в Эстонии, а именно о ситуации с радио Sputnik.

«Рассуждать о свободе и учить Россию демократии Эстонии, которая заражена русофобией, явно не пристало. Нам в свою очередь тоже очень жаль, что в стране, гордо являющейся членом Евросоюза, происходят грубейшие нарушения прав человека и попираются ценности, которыми так на словах дорожит европейское общество», — заявил депутат в комментарии РИА Новости.

Напомним, ранее в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Кальюлайд сказала, что во времена президентства Бориса Ельцины «эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободной и демократической страной», однако «все сложилось не так», передает Infox.ru.