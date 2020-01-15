Лавров напомнил, что идея РФ о безопасности в зоне Персидского залива остается на столе

Нью-Дели, 15 января. Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предложенная Москвой, по-прежнему остается на столе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина».

Министр напомнил, что Россия в ситуации менее напряженной, чем сейчас, предложила странам региона обдумать коллективные механизмы безопасности. По словам Лаврова, это нечто вроде ОБСЕ для Европы.

Глава МИД РФ отметил, что в свое время Москва обсуждала эту инициативу со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Три государства тогда сразу же одобрили предложение России, еще три попросили времени для размышлений. Недавно Москва вновь предложила обдумать эту идею.

Лавров указал, что инициатива России шире концепции Ирана, которая заключается в подписании «пакта о ненападении», поскольку предполагает еще и сотрудничество стран.

«Данная идея остается на столе. Надеюсь, что она будет рассмотрена», — добавил министр.

По его словам, помимо Ирана и монархий Залива участие должны принять также пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, Лига арабских государств и Европейский союз.

МИД РФ представил разработанную Москвой концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива 23 июля прошлого года. На презентации тогда присутствовали представители арабских государств, Ирана, Турции, государств Евросоюза, ЛАГ, БРИКС, а также постоянных членов Совбеза ООН — Великобритании, Китая, США и Франции.

Как объяснили в ведомстве, основная идея документа — создание механизма коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе с равноправным вовлечением всех государств данного региона. В частности, концепция предполагает консолидацию всех сил в составе единой антитеррористической коалиции, которая позволит обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе существенно накалилась после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, который командовал элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передают «Известия». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить новой войны в Персидском заливе.