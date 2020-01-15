Россия поддерживает запрос Ирана на полноценное членство в ШОС

Нью-Дели, 15 января. Россия поддерживает запрос Ирана на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В индийской столице глава МИД РФ проводит переговоры с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым «на полях» ежегодной международной политологической конференции «Диалог Райсина».

«В ШОС под одной крышей находятся бывшие советские республики, Индия, Китай, Пакистан. Иран имеет статус наблюдателя. Положительно смотрим на запрос Ирана на полноценное членство в организации, так же как и большинство членов», — сказал министр.

Декларацию о создании ШОС в июне 2001 года в Шанхае подписали шесть стран: Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 9 июня 2017 года полноправными членами организации стали Индия и Пакистан.

На сегодняшний день в работе объединения также принимают участие четыре страны — наблюдателя: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, и шесть государств — партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Лавров прибыл в Индию с рабочим визитом в среду, 15 января. Ранее в интервью газете The Times of India он дал оценку российско-индийским отношениям, отметив, что они не подвержены влиянию «переменчивых внешнеполитических ветров».