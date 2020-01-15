Роскачество дало рекомендации по выбору тушенки

Москва, 15 января. Сотрудники Роскачества дали рекомендации по выбору тушенки. Эксперты советуют крайне внимательно отнестись к таре и призывают не приобретать продукцию, если на банке есть подтеки или ржавчина. Об этом сообщается в среду на сайте организации.

По словам специалистов, при покупке тушенки необходимо тщательно изучать этикетку — на ней должны быть указаны масса нетто, состав, сведения о пищевой и энергетической ценности, дата изготовления, условия хранения и срок годности.

Роскачество начало проверку тушенки из говядины, ее планируют закончить в предстоящем месяце. В лабораторию уже направили 20 торговых марок тушенки из Новгородской, Калининградской, Псковской, Орловской, Ростовской, Курганской области, Подмосковья, а также из Марий Эла и Бурятии. Продукцию проверят по 90 критериям качества и безопасности, в том числе на содержание потенциально небезопасных веществ.

В Роскачестве указали на то, что запах и вкус тушенки по ГОСТу на мясные консервы должен быть похож на тушеное мясо с пряностями, а само мясо быть не переваренным и сочным. Массовая доля белка в тушеной говядине не должна быть ниже 15%, массовая доля жира — ​​​не более 17%. Также отмечается, что тушенка высшего сорта должна содержать не менее 58% мяса и жира от объема тары.

Накануне Роскачество рассказало о результатах проверки «Брауншвейгской» колбасы.