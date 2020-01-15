Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 15 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 14 января 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении.

Под огонь украинских силовиков попали село Нижнее Лозовое и поселок Голубовское. Обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра. Данные о пострадавших мирных жителях и разрушениях пока уточняются.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались две народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион.

Внутриукраинский конфликт лидеры стран «нормандской четверки» в очередной раз обсудили в ходе саммита, который состоялся 9 декабря в Париже. Кроме того, ситуацию неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске. Несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, обстрелы в Донбассе со стороны украинских силовиков до сих пор продолжаются. Так, 13 января при обстреле бойцами ВСУ погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.