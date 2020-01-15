РФ не драматизирует ситуацию с отказом Хафтара подписывать соглашение на встрече в Москве

Нью-Дели, 15 января. Россия не видит ничего драматичного в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар по итогам переговоров в Москве не стал подписывать соглашение о перемирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Благодаря усилиям России и Турции в минувший понедельник в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в африканской стране. В российскую столицу прибыл не только Хафтар, но и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

Встреча не закончилась подписанием соглашений. Ожидать иного исхода от переговоров, по мнению экспертов, было бы наивно. Лавров уточнил, что Хафтару потребовалось больше времени для консультаций с народом, поэтому он попросил отложить заключение каких-либо договоренностей.

«Мы не хотим драматизировать данную ситуацию. Это уже встречалось в прошлом, и встречи по Ливии проводились в Париже, в Палермо, в Абу-Даби», — объяснил министр на международной конференции «Диалог Райсина» в Индии.

Несмотря на то, что командующий ЛНА не заключил соглашения с ПНС Ливии, перемирие в стране продолжает действовать. Режим прекращения огня был предложен президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Минобороны РФ назвало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения огня главным итогом встречи в Москве.