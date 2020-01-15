Лавров заявил, что РФ ценит позицию АСЕАН и Индии в отношении АТР

Москва, 15 января. Россия ценит продвигаемую Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией объединительную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина».

Руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на попытки ряда государств, в частности Австралии, США, Южной Кореи и Японии, педалировать другой подход, который во многом ориентируется на концепции «порядка, основанном на правилах» и называется Тихоокеанским.

«Когда мы спросили у инициаторов о разнице подходов, они ответили: «Тихоокеанский является более открытым и демократичным», — рассказал Лавров, подчеркнув, что это не соответствует действительности.

По мнению министра, эти страны хотят перестроить нынешние структуры в АТР и перейти от консенсуса, который формируется посредством АСЕАН, к чему-то такому, что будет разделять этот регион.

Лавров также напомнил, что почти 20 лет между Москвой и Нью-Дели была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, после чего российско-индийские отношения вышли на новый уровень.