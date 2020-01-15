Ученые назвали вещества, сильно снижающие IQ

Москва, 15 января. Пестициды и антипирены снижают умственную активность сильнее, чем тяжелые металлы. Потеря IQ от токсичных химических веществ упала с 27 миллионов баллов в 2002 году до 9 миллионов баллов IQ в 2016 году. Об этом свидетельствуют исследования Медицинской школы Гроссмана в Нью-Йорке.

В исследовании говорится, что пагубное воздействие свинца и ртути на детский организм снизилось из-за десятилетий ограничений на использование тяжелых металлов. Несмотря на это, ученые фиксируют высокий показатель снижения умственной активности с 2001 по 2016 год. Ученые говорят, что причиной служит воздействие антипиренов и пестицидов, передает Planet Today.

По их словам, стойкие химические вещества содержатся в мебели, электронике и ковровых покрытиях. Исследования показывают, что воздействие тяжелых металлов падает, но токсическое воздействие продолжает представлять собой огромный риск для физического, психического и экономического здоровья людей.

Пестициды и антипирены содержатся в бытовых вещах и продуктах питания. Они могут накапливаться в организме и наносить вред внутренним органам, а тяжелые металлы нарушают работу головного мозга и почек.

По мнению экспертов, воздействие токсинов в детском возрасте может привести к проблемам в обучении. Примерно 1 190 230 детей страдают различными формами умственной отсталости из-за ежедневного контакта с токсичными веществами.

Воздействие этих химических веществ сохраняется, несмотря на ужесточение правил их использования. Эксперты говорят, что ограничить некоторые из эффектов можно, если сократить использование и употребление таких продуктов.

Авторы исследования говорят, что они планируют также изучить уровень воздействия химических веществ, разрушающих эндокринную систему.