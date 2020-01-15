Лавров назвал санкции неуместным методом, отсылающим дипломатию «к колониальным временам»

Нью-Дели, 15 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не обсуждать санкции и иные недипломатические методы при диалоге о будущем мира. Об этом дипломат заявил во время выступления на международной конференции «Диалог Райсина» в Индии.

Лавров считает, что в XXI веке необходимо избавиться от любых методов, отсылающих дипломатию «к колониальным и неоколониальным временам», в том числе, от экономических санкций.

«Санкции не работают, не думаю, что нам следует обсуждать санкции и другие недипломатические методы, когда мы говорим о будущем мира», — подчеркнул министр.

Ранее глава российского МИД в интервью изданию Times of India рассказал, что РФ на фоне ограничительных мер со стороны США продолжает поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчетов в национальных валютах. По словам Лаврова, государство со своими основными партнерами, в число которых входит Индия, таким образом продолжает работу над механизмами, способными снизить влияние санкций на развитие двусторонних связей.

Министр иностранных дел России прибыл в Нью-Дели 15 января для переговоров с индийским коллегой Субраманиями Джайшанкаром и участия в ежегодной конференции «Диалог Райсина».