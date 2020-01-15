Сенатор Уоррен заявила, что Трамп не уделяет должного внимания защите Украины 

Вашингтон, 15 января. Президент США Дональд Трамп ставит собственные интересы превыше всего, в том числе выше необходимости помощи Украине в деле «защиты от России». Об этом заявила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Заявление, в котором в очередной раз прозвучало голословное обвинение в адрес России, политик сделала в ходе первых в 2020 году общенациональных теледебатов. В них приняли участие претенденты на выдвижение кандидатами от Демократической партии на выборах президента США нынешнего года.

«У нас на руках [готовящийся] судебный процесс в рамках процедуры импичмента [в Сенате Конгресса США], — заявила Уоррен в Университете Дрейка в Де-Мойне. — Этот судебный процесс продемонстрирует продажность нынешней администрации».

По ее словам, Трамп ставит себя самого превыше всего остального — выше американских интересов, народа страны — и не уделяет должного внимания защите Украины.

«Он помогает лишь сам себе», — констатировала сенатор.

Напомним, Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. По мнению демократов, глава Белого дома задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена Хантера. Демократы считают, что Трамп превысил свои полномочия, после чего создавал препятствия проведению расследования по данному факту.

Сам глава Белого дома утверждает, что всего лишь требовал от украинских властей усилить борьбу с коррупцией в стране.

Как рассказал ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, процедура импичмента президента в виде судебного процесса может начаться уже 21 января.