Беспутин сдал положительную допинг-пробу после боя с Бутаевым

Москва, 15 января. Чемпион Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин сдал положительный допинг-тест.

Отмечается, что спортсмен получил уведомления о «ненормальном результате теста» после боя со своим соотечественником Раджабом Бутаевым. Он состоялся 30 ноября в Монако.

По данным издания ESPN, в пробе Беспутина нашли лигандрол, который помогает набрать мышечную массу и одновременно влияет на сокращение жира в теле.

Комитет по соответствию WADA в связи с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории рекомендовал исполкому организации лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство. Позже исполком принял положительное решение. В результате Россия не сможет принимать ЧМ и подавать заявки на их проведение в течение 4 лет. Однако российская сторона имеет право на апелляцию. Решение ВАДА должно вступить в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции.

Прошедшие квалификацию российские спортсмены будут иметь возможность выступать только под нейтральным флагом. Организаторы международных соревнований вправе не включать гимн страны во время награждения атлетов из России.

При этом решение исполкома WADA об отстранении России на четыре года от международных спортивных соревнований может не вступить в силу до ОИ-2020 в Японии. В таком случае оно будет распространено на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

В Москве новые претензии WADA назвали попыткой политического давления на нашу страну. В частности, такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Также глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи со скандальными рекомендациями комитета WADA отстранить Россию от всех международных соревнований.