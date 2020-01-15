Иранский сухогруз загорелся в порту Махачкалы

Пятигорск, 15 января. Возгорание на иранском сухогрузе произошло в Махачкалинском порту Дагестана. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале №1», — рассказали в ведомстве.

По имеющейся информации, судно без груза. На место швартовки прибыли три отделения пожарно-спасательных автомобилей. Сообщается, что открытого горения нет, идет задымление.

По уточненным данным, пострадавших нет, очаг возгорания находится в каюте капитана размером пять на семь метров.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передает, что речь идет о сухогрузе Касра-1 под флагом Ирана. Других данных о судне не приводится.

В декабре пожар произошел на борту российского рыболовецкого траулера в Норвегии, в порту Ботсфьорда. Тогда возгорание началось на камбузе.