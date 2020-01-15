Москва, 15 января. Похолодание может прийти в Россию в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух, рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Александр Кислов.

По его словам, система является проявлением планетарных волн в атмосфере. Как объяснил специалист, эти волны имеют свойство перемещаться.

«Эта система еще передвинется, и мы попадем на ее другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки. Так что будет еще холодно и снежно», — подчеркнул Кислов.

Ученые МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима. Как пишет Nation News, специалист уточнил, что теплые зимы уже стали нормой, начиная с 80-х годов. Это связано с нахождением в юго-западных потоках – определенной системой циркуляции воздуха над Атлантикой и Европой.

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в зоне аномального тепла будут Ленинградская, Вологодская, Псковская области. Также аномальное тепло ожидается в регионах Центрального федерального округа, в том числе Москвы, в Поволжье. Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России.

В России установилась аномально теплая погода, поскольку не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик Варакин объяснил аномально теплую погоду в России. По его словам, обычно «сибирский максимум» образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией.