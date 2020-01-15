Лавров считает, что Индия и Бразилия готовы быть постоянными членами Совбеза ООН

Нью-Дели, 15 января. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, развивающиеся страны заслуживают большего представительства в Совбезе ООН. Глава МИД РФ считает, что членства заслуживают Индия, Бразилия и одна из стран Африки.

Об этом Сергей Лавров заявил в ходе международной конференции «Диалог Райсина».

Как утверждает российский дипломат, основным недостатком Совета Безопасности ООН является недопредставленность развивающихся государств.

«Такова наша позиция, которую мы неоднократно озвучивали. Индия и Бразилия абсолютно заслуживают быть представленными в Совбезе ООН наряду с кандидатом от Африки. Мы убеждены в том, что целью реформирования ООН является обеспечение должного учета интересов развивающихся стран в центральном руководящем органе ООН», — заявил Сергей Лавров.

В сентябре 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял о необходимости структурной реформы Совбеза ООН. В перспективе Токио рассчитывает добиться расширения состава постоянных членов Совета Безопасности и войти в него на постоянной основе вместе с Германией, Индией и некоторыми другими странами.

14 января 2020 года Лавров с рабочим визитом прибыл в республику Шри-Ланку. В Коломбо, столице островного государства, у него прошли переговоры с коллегой Динешом Гунаварденой, а также встречи с президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой.

В среду состоится встреча Лаврова с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Нью-Дели. Стороны планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.