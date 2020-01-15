Звезда сериала «Горец» Кирш найден мертвым в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 15 января. Звезда сериала «Горец» Стэн Кирш найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Уточняется, что актер скончался 11 января на 52-м году жизни. По предварительной информации, Кирш свел счеты с жизнью. Сообщение о смерти актера подтвердила его супруга Кристин Грин на своей странице в Facebook.

«Я хочу поблагодарить всех за проявленную любовь и поддержку. Я не смогла ответить на все сообщения, звонки, электронные письма, но прочитала или прослушала их. Я чувствую себя окруженной любовью и бесконечно благодарна каждому из вас», — написала она.

Также сообщение о смерти Кирша опубликовано в официальном аккаунте «Горца» в Facebook. На странице отмечается, что без актера сериал потерял бы многое.

«Он привносил чувство юмора, доброту и юношеский энтузиазм в характер Ричи Райана на протяжении шести сезонов», — говорится в тексте.

Автор публикации напомнил, что Кирш преподавал актерское мастерство и заслужил положительные отзывы учеников.

«Он был добр, внимателен и искренен», — охарактеризовали скончавшегося актера в аккаунте сериала.

Стэн Кирш исполнил роли в нескольких картинах. Помимо «Горца», актер снялся в сериалах «Друзья» и «Главная больница», пишут «Известия». Кроме того, Кирш стал режиссером и продюсером двух короткометражных фильмов и написал сценарий к одному из них.