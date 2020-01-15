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Минфин РФ согласился на создание института частных судебных приставов

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Минфин РФ согласился на создание института частных судебных приставов

Москва, 15 января. Министерство финансов России поддержало инициативу постепенного создания института частных приставов. Об этом свидетельствует обзор на едином портале бюджетной системы РФ.

В документе финансового ведомства отмечается, что в целях оптимизации трат денег из федерального бюджета, а также повышения эффективности работы системы принудительного исполнения представляется рациональным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения.

В частности, на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) тем временем будет курировать обеспечение интересов физических лиц и государственных органов, пишет «ФедералПресс».

В настоящее время существуют частные службы такого рода — коллекторские организации и институты частного сыска, но они не способны «в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения», следует из документа Минфина.

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