Москва, 15 января. Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила Федеральной антимонопольной службе внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.

В России предложили внедрить новый способ борьбы с телефонными мошенниками. Письмо направлено в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева. Как уточнил в обращении глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, в России наблюдается рост числа звонков от мошенников — компаний и частных лиц.

По словам специалиста, они под видом представителей банков требуют у граждан конфиденциальную информацию. Как пишет RT, по мнению эксперта, ФАС следует инициировать разработку и внедрение в России технологии цифрового отпечатка звонка. Зыков объяснил, что цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования. Он присваивается каждому звонку операторами связи.

Напомним, мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков. Злоумышленник представляется сотрудником банка и рассказывает о подозрительной транзакции в другом регионе. Когда клиент банка сообщает, что не совершал никакой операции в другом регионе, мошенник предлагает сверить список устройств, с помощью которых осуществляется доступ к личному кабинету банка.

Злоумышленнику необходимо узнать, какой операционной системой пользуется клиент, отмечают журналисты. После этого мошенник предлагает установить приложение Team Viewer на смартфон. С помощью него можно осуществлять удаленный доступ к устройству, а также совершать операции от лица владельца. При этом доказать взлом устройства будет невозможно, поскольку клиент добровольно предоставил доступ к гаджету.

Ранее «Известия» сообщили, что несколько российских банков предотвратили кражи со счетов своих клиентов на общую сумму более 24 миллиардов. Так, была предотвращена кража 135 миллионов рублей у клиентов «Почта банка», 5,4 миллиарда рублей у клиентов ВТБ и 18 миллиардов у Сбербанка. Также деньги пытались похитить со счетов «Альфа-банка» и МКБ.