Лавров объяснил, почему G7 больше не играет большой роли

Москва, 15 января. Появление «Большой двадцатки» (G20) стало следствием признания того, что G7 больше не может решать важные вопросы. Об этом заявил в среду глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время выступления на международной конференции «Диалог Райсина».

«Создание G20 явилось признанием того, что G7 больше не может принимать решения по значимым проблемам», — указал российский министр.

Руководитель дипломатического ведомства также напомнил, что G20 включает в себя и G7, и страны БРИКС, и другие государства, поддерживающие БРИКС по многочисленным вопросам.

Лавров назвал G20 работоспособной организацией, особенно в ситуации, когда развивающиеся страны недовольны отсутствием прогресса в преобразовании Совета Безопасности Организации объединенных наций.