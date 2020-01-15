Демократы на дебатах разошлись во мнениях насчет вывода контингента из Ирака

Вашингтон, 15 января. Претенденты на выдвижение в кандидаты от Демократической партии на предстоящих выборах президента США разошлись во мнениях насчет целесообразности вывода американских войск из Ирака. Демократы спорили о военном присутствии США в рамках теледебатов.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен считает, что пора вернуть американских военнослужащих домой.

«Нам надо покончить с типом мышления, который указывает на то, что мы способны на все с помощью войск. Наши вооруженные силы являются лучшими на Земле, но нам следует перестать обращаться к ним для решения проблем, которые нельзя урегулировать военным путем», — заявила Элизабет Уоррен.

Экс-глава города Саут-Бенда, штат Индиана Пит Буттеджадж считает, что для США возможно обойтись без «бесконечных обязательств по размещению вооруженных сил».

«В настоящий момент наш президент [Дональд Трамп] на самом деле направляет еще больше войск [на Ближний Восток]», — сказал Буттеджадж, подчеркнув, что он надеется, что в случае избрания его президентом, ему не придется запрашивать согласие у Конгресса на применение военной силы за пределами США.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар выступила за сохранение военного контингента в Ираке.

«Я бы оставила там немного войск, но не на том уровне, к которому стремится сейчас Дональд Трамп», — отметила она.

Экс-вице-президент Джозеф Байден решительно выступил за военное присутствие Америки в других государствах.

«Вести переговоры с террористами нельзя. Надо уметь формировать коалиции, чтобы быть способными либо разгромить, либо сдержать их. В противном случае мы снова превратимся в мирового жандарма», — считает Байден.

По мнению Байдена, основным условием формирования любой антитеррористической коалиции «должно быть использование небольшого количества сил специального назначения для координации действий с партнерами по коалиции».

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщал, что процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января 2020 года.