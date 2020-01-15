Взрыв газа в жилом доме в Уфе разрушил две квартиры

Уфа, 15 января. При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления жилищного хозяйства Орджоникидзевского района города.

Отмечается, что произошел взрыв газовоздушного оборудования. Как пишет ТАСС, произошло обрушение потолка дома без последующего горения. На данный момент известно о трех пострадавших.

Инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени в многоквартирном доме на Пекинской улице столицы Башкортостана.

«В результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка на втором этаже без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались 28 человек. Пострадали три человека», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС республики.

В данный момент на месте происшествия проводится разбор завала. К ликвидации последствий хлопка газа привлечены 36 человек и 11 единиц техники. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

ФАН публикует видео с места взрыва газа в жилом доме в Уфе.