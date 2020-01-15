Лавров объяснил, почему важны московские переговоры по урегулировании в Ливии

Москва, 15 января. Переговоры по Ливии в российской столице никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании конфликта в регионе, но они важны для продвижения мирного процесса. Об этом заявил в среду глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время международной политологической конференции «Диалог Райсина».

«Мы никогда не рассматривали встречу в Москве как окончательную, но это встреча для продвижения мира и вклад в конференцию Берлине», — отметил руководитель дипломатического ведомства.

Накануне Лавров заявил, что РФ продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии. По его словам, всем сторонам этого конфликта необходимо договариваться, а не выяснять отношения силовым способом.

Ранее российский политолог Юлия Стрелкова заявила, что договоренность, к которой пришли две стороны ливийского конфликта в Москве беспрецедентна для истории этого африканского государства. Роль и участие России также говорит о ее уникальной роли миротворца в регионе, в течение девяти лет страдающего от непрекращающихся гражданских конфликтов, начавшихся после свержения власти Муаммара Кадаффи.

Накануне командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что предложенный ему вариант соглашения с Правительством национального согласия (ПНС) не включал ряд требований ЛНА. Подписание документа на некоторое время отложили, но режим прекращения огня в африканском государстве не нарушается.

Напомним, 8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Российский лидер выступил с предложением о прекращении огня в Ливии. Так, с 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи, которого свергли при содействии США. Воспользовавшись ситуацией, искусственно созданное ПНС Ливии захватило Триполи. Хафтар с 2014 года вел в стране антитеррористическую операцию «Достоинство». Также ЛНА предпринимала меры, направленные на освобождение Триполи от бандитских формирований.