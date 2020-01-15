Der Tagesspiegel рассказало, почему миру не обойтись без России

Москва, 15 января. Журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Мальте Лемминг написал, что факт поездки канцлера ФРГ в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, демонстрирует, что миру не обойтись без Российской Федерации.

Лидеры России и Германии обсудили в Москве актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере политики, экономики и культуры, а также ключевые темы мировой повестки.

Мальте Лемминг отмечает, что в ходе встречи обе стороны подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном и завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Также немецкий журналист высоко оценил поддержку Владимиром Путиным инициативы немецких властей созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии.

Как утверждает автор публикации, мировые политики не имеют права отрицать успехи других стран. Лемминг подчеркивает, что Российская Федерация играет ключевую роль на Ближнем Востоке, президент САР Башар Асад при поддержке Владимира Путина консолидировал свою власть, а энергетические потребности Германии в ближайшем времени будут покрыты за счет «Северного потока — 2».

Немецкий журналист задается риторическим вопросом, кто, кроме РФ способен урегулировать конфликт в Сирии, оказывать ощутимое влияние на Иран, на равных вести переговоры с турецким президентом Эрдоганом и добиться долгосрочного урегулирования ситуации в Ливии.

Лемминг завершает статью словами о том, что Германия не должна бояться того, что действия Берлина могут кому-то не понравятся (в том числе и в ЕС).

Ранее издание Deutschlandfunk написало, что Россия превращается в главный политический центр на Ближнем Востоке, который сводит на нет все локальные кризисы. По мнению автора публикации, секрет успеха российской дипломатии — верный анализ ситуации. Россия способствует ликвидации вакуума власти, стабилизируя тем самым ситуацию. В Германии пояснили, что это не «политическая магия», а «холодный расчет». Издание полагает, что «фаза успеха» Москвы будет продолжаться и дальше. Пока европейские страны в нерешительности проводят бесконечные дебаты, Россия действует, пишет автор.