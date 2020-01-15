Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян по кредитам

Москва, 15 января. Депутат Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом глава партии написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению парламентария, деятельность этих организаций привела к тому, что некоторая часть граждан страны оказалась в плачевной финансовой ситуации, пишет «Царьград».

«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу», — подчеркнул Жириновский.

Кроме того, председатель ЛДПР выразил уверенность в том, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам, сообщает «ФедералПресс».

«Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов», — резюмировал депутат.

Ранее национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение объема одобренных кредитных заявок граждан РФ до минимума за последние два года. В прошлом году банковские учреждения одобрили только 36,9% заявок на кредиты.

Напомним, ранее глава ЛДПР Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» в центре российской столицы. В преддверии Рождества парламентарий угощал прохожих на Красной площади чебуреками, а также дарил небольшие презенты.