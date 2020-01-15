Эксперт по геополитике Соколов указал на ключевую роль России в разрешении кризиса в Ливии

Москва, 15 января. Россия стала достойным посредником в противостоянии в Ливии, что подтверждается заявлением Минобороны РФ по итогам прошедших в Москве межливийских переговоров. Главным результатом встречи можно считать принципиальное перемирие, отметил член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

«То, что Россию признали достойным посредником вот в этом сложнейшем противостоянии, это уже действительно важный факт. Заявление о принципиально достигнутом соглашении о прекращении огня справедливо, ведь за этим стороны и ехали в Москву», — сказал он.

Соколов отметил, что ждать стремительного разрешения ливийского кризиса довольно опрометчиво, поскольку в североафриканской стране сложилась непростая ситуация. По этой причине каждый шаг на пути достижения мира в Ливии очень важен.

«Противоречия слишком серьезны, ждать быстрого разрешения ситуации просто невозможно. Так что оценка объективная — успех переговоров», — подчеркнул эксперт.

Напомним, межливийские переговоры состоялись в Москве 13 января при посредничестве России и Турции. В столице РФ встретились фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Только Москва смогла добиться, чтобы стороны наконец сели за стол переговоров. ЛНА и ПНС пока не подписали мирное соглашение, поскольку Хафтар взял время, чтобы обсудить документ с главами поддерживающих его племен.

Следующим шагом на пути урегулирования ливийского кризиса станет Берлинская конференция, которая состоится 19 января. Соколов уверен, что уже на этом этапе можно ждать определенных результатов.

«Я думаю, что с учетом сложности конфликта там можно ожидать следующий, пусть небольшой, но шаг к миру. Потому что мира ищут обе стороны, но путь крайне сложный. За это время руководство ЛНА Ливии проработает сделанные им предложения, и уже там можно ожидать, что договорятся по крайней мере о первых шагах», — поделился прогнозом с изданием «ПолитЭксперт» член-корреспондент РАЕН.

Напомним, Ливия оказалась в кризисных условиях после произошедшего в 2011 году свержения и убийства многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи. Искусственно созданное ПНС захватило власть в ливийской столице Триполи. ЛНА под предводительством Хафтара с 2014 года вела в стране контртеррористическую операцию.

8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Российский лидер выступил за прекращение огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.