Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эксперт по геополитике Соколов указал на ключевую роль России в разрешении кризиса в Ливии

38
0 Оставить комментарий

Эксперт по геополитике Соколов указал на ключевую роль России в разрешении кризиса в Ливии

Москва, 15 января. Россия стала достойным посредником в противостоянии в Ливии, что подтверждается заявлением Минобороны РФ по итогам прошедших в Москве межливийских переговоров. Главным результатом встречи можно считать принципиальное перемирие, отметил член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

«То, что Россию признали достойным посредником вот в этом сложнейшем противостоянии, это уже действительно важный факт. Заявление о принципиально достигнутом соглашении о прекращении огня справедливо, ведь за этим стороны и ехали в Москву», — сказал он.

Соколов отметил, что ждать стремительного разрешения ливийского кризиса довольно опрометчиво, поскольку в североафриканской стране сложилась непростая ситуация. По этой причине каждый шаг на пути достижения мира в Ливии очень важен.

«Противоречия слишком серьезны, ждать быстрого разрешения ситуации просто невозможно. Так что оценка объективная — успех переговоров», — подчеркнул эксперт.

Напомним, межливийские переговоры состоялись в Москве 13 января при посредничестве России и Турции. В столице РФ встретились фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Только Москва смогла добиться, чтобы стороны наконец сели за стол переговоров. ЛНА и ПНС пока не подписали мирное соглашение, поскольку Хафтар взял время, чтобы обсудить документ с главами поддерживающих его племен.

Эксперт по геополитике Соколов указал на ключевую роль России в разрешении кризиса в Ливии

Следующим шагом на пути урегулирования ливийского кризиса станет Берлинская конференция, которая состоится 19 января. Соколов уверен, что уже на этом этапе можно ждать определенных результатов.

«Я думаю, что с учетом сложности конфликта там можно ожидать следующий, пусть небольшой, но шаг к миру. Потому что мира ищут обе стороны, но путь крайне сложный. За это время руководство ЛНА Ливии проработает сделанные им предложения, и уже там можно ожидать, что договорятся по крайней мере о первых шагах», — поделился прогнозом с изданием «ПолитЭксперт» член-корреспондент РАЕН.

Напомним, Ливия оказалась в кризисных условиях после произошедшего в 2011 году свержения и убийства многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи. Искусственно созданное ПНС захватило власть в ливийской столице Триполи. ЛНА под предводительством Хафтара с 2014 года вела в стране контртеррористическую операцию.

8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Российский лидер выступил за прекращение огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

Новости партнеров

Источник: ПолитЭксперт
Новости партнеров