Дочь Волочковой провела новогодние каникулы с отцом и его новой пассией

Москва, 15 января. Дочь экс-примы Большого театра, писательницы и светской львицы Анастасии Волочковой 14-летняя Ариадна провела новогодние каникулы со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой пассией — телеведущей Ириной Николаевой. Об этом сообщает портал teleprogramma.pro.

Согласно информации издания, Ариадна переехала к отцу еще в конце прошлого года по инициативе балерины. По мнению артистки, девочке необходимо больше времени проводить с папой.

Так, дочь танцовщицы отправилась в Финляндию, где провела с отцом и его возлюбленной новогодние праздники. Как сообщили СМИ, девочка смогла поладить с телеведущей — Ирину и Ариадну много раз видели вместе на всевозможных мероприятиях.

Волочкова неоднократно заявляла, что переезд — необходимая мера, поскольку коттедж балерины расположен далеко от школы Ариадны. Девочка тратила на дорогу более двух часов в одну сторону.

Ранее бывшая прима Большого театра призналась, что встретила мужчину мечты, но ее дочь не одобрила избранника. Как отмечала артистка, со стороны девочки она ощутила негативные нотки по отношению к своему возлюбленному. Впрочем, она выразила уверенность, что со временем ребенок забудет про ревность, а в их семье все устаканится. Артистка также не забыла похвастаться, что у нее всегда было много поклонников.