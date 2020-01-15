ФАН публикует видео с места взрыва газа в жилом доме в Уфе

Уфа, 15 января. В Уфе обрушилась стена в результате взрыва бытового газа, сообщается о троих пострадавших. В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия.

Как передает МЧС, хлопок газа произошел на втором этаже жилого дома. В ведомстве сообщают, что были эвакуированы 28 жителей дома. Задействованы 36 человек и 11 единиц техники.

Как стало известно ФАН, взрыв произошел в доме по адресу Пекинская, 16. Жильцы дома утверждают, что в квартире, в которой произошел хлопок, жили наркоманы. О том, является ли причиной взрыва изготовление наркотических средств, или это был несчастный случай, полиция еще не сообщала.