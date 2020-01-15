МЧС РФ дало советы, как не травмироваться при гололеде

Москва, 15 января. Резкие перепады температуры могут стать причиной появления сильного гололеда на дорогах и тротуарах. МЧС РФ дал советы, как избежать травм при гололедице.

Прежде всего стоит подбирать малоскользящую обувь. Данного эффекта можно добиться при помощи подручных средств. Например, прикрепить к каблукам металлические набойки или поролон, и наклеить на сухую подошву лейкопластырь или изоленту. Также можно натереть подошву наждачной бумагой.

МЧС отмечает, что пенсионерам рекомендуется пользоваться тростью с резиновым наконечником или специальной палкой с заостренными шипами.

Если падения избежать не удалось, то спасатели советуют постараться сгруппироваться и слегка перекатившись смягчить удар о землю. В случае получения травмы необходимо сразу обратиться в травмпункт. В результате прилива адреналина вы можете не заметить серьезного повреждения и усугубить травму, поэтому не откладывайте визит к медикам.

Также спасатели рекомендуют воздержаться от эксплуатации автомобиля, особенно на междугородних трассах. Если вы решили все-таки сесть за руль, то перемещаться следует с низкой скоростью и обеспечивать плавную маневренность автомобиля на дороге. Повышенное внимание стоит уделять пересечению мостов и соблюдать боковые интервалы между другими автомобилями на дороге.

Ранее ФАН сообщал, что автомобильный эксперт Кирилл Мелешкин рассказал, зимнюю резину какого типа стоит выбрать для дальних поездок. Специалист посоветовал обратить внимание на шипованные шины или покрышки скандинавского типа.