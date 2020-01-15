Трамп заявил, что США не заинтересованы в смене власти в Иране

Вашингтон, 15 января. США не ставят целью смену режима в Иране, однако внимательно наблюдают за ситуацией с протестными мероприятиями в этой стране, сообщает американский президент Дональд Трамп.

«В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди, — утверждает президент США.

По его словам, иранцы устали «наблюдать как их правительство грабит страну, чтобы сеять насилие и войны».

«Я предупреждаю правительство Ирана о том, что оно не должно допускать насилия или убивать кого-либо из протестующих, весь мир следит за этим», — заявил глава Белого дома.

Согласно версии Трампа, в ходе протестных акций в Иране жертвами стали «тысячи митингующих». Американский президент говорит, что США поддерживает борьбу за свободу иранского народа.

«Мы внимательно, очень внимательно следим, но мы не стремимся к смене режима», — говорит Дональд Трамп.

Эксперты сходятся во мнении, что серия протестов в Иране носит черты «цветной революции», а также подмечают, что в акциях протеста принимали активное участие студенты университета Шахида Бехешти, который изначально строился по образу и подобию частных американских учебных заведений.

Убийство генерала Сулеймани и крушение гражданского самолета в Тегеране выступили выгодным моментом для попыток США стравить население Ирана и устроить «цветную революцию». Реакция Дональда Трампа на происходящие протесты в Иране подтверждают позицию о том, что выход немногочисленной группы студентов на столичные акции, в которых поддерживалась позиция США через ситуацию с флагами и уничтожением плакатов с Сулеймани, является лишь первым этапом отработанной схемы США по свержению власти.