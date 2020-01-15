ЦПВС сообщил о массовом возвращении жителей в город Дейр-эз-Зор в Сирии

Дамаск, 15 января. Российский Центр по примирению враждуюших сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил о массовом возвращении жителей в город Дейр-эз-Зор на севере страны.

Дейр-эз-Зор в течение трех лет находился в осаде боевиков, но сегодня жители города, бежавшие от ужасов войны, массово возвращаются в свои дома. Как рассказали в ЦПВС, во многом этому способствует построенный при помощи российских специалистов понтонный мост через реку Евфрат. Сооружение было возведено взамен разрушенного террористами моста, которому было около 100 лет.

Большая часть построек города была уничтожена в результате авиаударов международной коалиции во главе с США. Местные власти выражают готовность самостоятельно восстанавливать Дейр-эз-Зор, но пока в городе катастрофически не хватает рабочих рук.

Сейчас здесь проживают около 200 тысяч человек. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о разблокировке находившегося в осаде города, что стало результатом совместных усилий России, Турции и Сирии. В Дейр-эз-Зоре, окруженном боевиками и американскими военными, разразился гуманитарный кризис, когда продовольствие приходилось сбрасывать с воздуха. Однако, представителям РФ удалось договориться с американцами об открытии здесь гуманитарного коридора.

Напомним, что войска США находятся в Сирии незаконно, без приглашения официального Дамаска и соответствующего мандата Совбеза ООН.