Хатылев заявил, что Россия внесла ключевой вклад в урегулирование ситуации в Ливии

Москва, 15 января. Военный эксперт, бывший начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначение ВВС РФ Сергей Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве большой победой России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по итогам межливийских переговоров, прошедших в понедельник в Москве, достигнуто предварительное соглашение по бессрочному перемирию в Ливии. В ведомстве уточнили, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар положительно оценил итоги встречи, но взял двое суток на их согласование с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

По словам Хатылева, переговоры в Москве с участием сторон ливийского конфликта, проведенные по инициативе России, стали настоящим прорывом в урегулировании ситуации в Ливии.

«То, что переговоры состоялись, это великое благо. Наша политика и наши усилия возымели положительный результат. Возникла определенная коалиция: канцлер ФРГ Ангела Меркель приезжала и просила Владимира Путина поддержать конференцию по Ливии в Берлине. Ливия не находится в том состоянии, в котором находится Сирия — там попроще обстановка. Следовательно, сейчас восстанавливается равновесие», — отметил эксперт.

Он указал на необходимость дальнейшей работы в этом направлении с подключением всех заинтересованных сторон и государств.

«Американцы должны изменить свою риторику. Можно летать вдоль границ и создавать нам неприятности, но можно обойтись и без этого — не создавать внешнюю напряженность и ажиотаж», — добавил Хатылев.

В Минобороны РФ отметили, что работа по деэскалации конфликта в Ливии будет продолжена на международной конференции, которая пройдет 19 января в Берлине.

Напомним, 8 января в Стамбуле президент России Владимир Путин предложил руководителю Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ввести режим прекращения огня с 12 января в Ливии. Ливийская национальная армия и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) поприветствовали инициативу Москвы и начали соблюдать перемирие в оговоренный срок. По мнению многих экспертов, этот шаг в урегулировании конфликта стал возможным благодаря международному авторитету Путина.