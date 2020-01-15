Роспотребнадзор предупредил об угрозе распространения птичьего гриппа

Москва, 15 января. По Европе стремительно перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может оказаться на территорию Российской Федерации вместе с перелетными птицами, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркивают, что вспышки вируса были ликвидированы еще весной 2019 года. Сообщения о заболевших животных продолжали поступать лишь из двух африканских стран: ЮАР и Нигерии. Сообщается, что вирус H5N8 начал распространяться именно из Африки.

«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — заявляют в Роспотребнадзоре.

Эксперты обращаю внимание, что на данный момент во всем мире еще не было случаев заражения человека вирусом гриппа A(H5N8), соответственно риск пандемии маловероятен.

«В России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях», — отметили в ведомстве.

Однако некоторые СМИ сообщают, что патоген способен мутировать крайне быстро, что может стать причиной появления заболевания и у людей.

По мнению сотрудника кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ Аслана Пшихачева, остановить распространение гриппа можно благодаря ограничениям ввоза мяса и яиц из ряда соседних стран.

Ранее вспышку вируса Н1N1 прокомментировал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это уже не первая вспышка. Он напомнил, что «завозные случаи смертельно опасной вирусной пневмонии зарегистрированы и в Европе, и в Америке».

«Все это не шутки, мы мало что можем реально противопоставить, пока нам просто везет», — сказал доктор Мясников, заметив, что вирусная пневмония является смертельно опасной и от нее в настоящее время нет вакцины.

Телеведущий резюмировал, что «мы сидим на пороховой бочке» и эпидемия, аналогичная свиному гриппу Н1N1, что в 1919 унес 5% человеческой популяции, может повториться завтра или послезавтра».